Vigevano, arrestato pusher-rider: giro di spaccio da 6 mila euro al mese

Per sorprenderlo hanno dovuto organizzare un pedinamento stretto, seguendo ogni suo spostamento. È così che gli agenti in borghese del Nucleo Operativo della polizia locale sono riusciti a fermare S.T., tunisino senza fissa dimora di 51 anni, con precedenti e già arrestato per spaccio sempre dalla polizia locale nel 2016. Il pusher faceva la spola in bici da via Bercleda, dove nascondeva la droga, ad alcune zone della città, come la stazione ferroviaria o il ponte della Giacchetta, dove vendeva hashish ai suoi clienti. Ieri pomeriggio (venerdì), intorno alle 15, è stato sorpreso cedere 2 stecche di hashish – complessivamente 3 grammi – in cambio di 20 euro a due giovani, uno dei quali residenti a Milano. I due clienti hanno cercato di liberarsi della droga gettandola lungo i binari della rete ferroviaria; l’hashish è poi stato recuperato grazie all’intervento dell’unità cinofila. Le due pattuglie del Nucleo Operativo hanno poi ispezionato via Bercleda: grazie al fiuto del cane antidroga, sono state individuate altre 10 stecche di hashish, circa 20 grammi, che erano nascoste tra il fogliame e coperte da pagine di giornale. Oltre alla droga, sono stati sequestrati 130 euro in banconote di piccolo taglio. Gli agenti hanno stimato che S.T. vendesse circa 20 grammi di hashish al giorno, che gli fruttavano circa 6 mila euro al mese. Il tunisino è stato arrestato per spaccio e trattenuto in camera di sicurezza in attesa della direttissima che si è celebrata oggi (sabato) a Pavia: il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo il divieto di dimora in città e in tutta la orovincia di Pavia. L’avvocato della difesa ha chiesto i termini di difesa; l’udienza è stata fissata per il 19 marzo.