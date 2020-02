«Così le frazioni tornano protagoniste»: l’onorevole Morelli oggi a Remondò

Non sarà solo un alimentari, ma un vero e proprio progetto pilota – forse la prima sperimentazione di questo tipo in Italia – che potrebbe diventare un modello da replicare anche in altre realtà della Penisola. Questa mattina (sabato), a inaugurare il nuovo negozio allestito nelle ex scuole di Remondò, è arrivato l’onorevole Alessandro Morelli (Lega), presidente della nona Commissione permanente Trasporti della Camera dei Deputati e dirigente del partito, che ha così voluto comunicare la propria vicinanza all’iniziativa. «Far tornare protagoniste le frazioni è fondamentale – ha detto il deputato – spero di poter portare questa esperienza pioniera anche in altre città. Tra un anno torneremo a vedere come sta andando». Moltissime le persone presenti al taglio del nastro, anche se nessun altro esponente politico lomellino ha partecipato. Nel punto vendita di prodotti freschi, gestito dall’associazione “Amici di Madre Amabile”, lavoreranno ragazzi che fanno parte di una comunità educativa. «È un progetto – ha spiegato il sindaco di Gambolò Antonio Costantino – che ha richiesto un anno e mezzo di lavoro per riuscire a unire due esigenze: da una parte quelle degli abitanti della frazione, molti dei quali sono anziani, di poter avere un negozio in cui acquistare prodotti freschi, dall’altra offrire un’occasione di riscatto a chi ha vissuto un periodo di difficoltà, e per questo ci siamo rivolti al terzo settore, alle comunità educative. Non sarà quindi solo un negozio, ma anche un punto di aggregazione, con attività pomeridiane per bambini e anziani».