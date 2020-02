Scontro tra due auto dopo il ponte sul Ticino: un ferito in codice rosso

Sono cinque le persone rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi (domenica) sulla strada 494 tra Vigevano e Abbiategrasso, dopo il ponte sul Ticino: due uomini di 30 anni, uno di 26, uno di 59 e anche un bambino di 6 anni. Il più grave di loro è stato trasportato in codice rosso a Rozzano, gli altri in codice giallo. L’impatto tra le due auto – una Smart e una Seat Ibiza – è stato violentissimo. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze e due automediche del 118. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Abbiategrasso, che si occuperanno dei rilievi di legge.

Notizia in aggiornamento