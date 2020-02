Albairate, scontro sulla ex-statale: ferite 7 persone

Sette persone, tra le quali due bambini di 2 e 8 anni, sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16 lungo la ex-statale 494 in territorio di Albairate. Sul posto era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso di Milano, che poi però non si è più reso necessario. Il traffico ha subìto dei rallentamenti.