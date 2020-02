Parona, scontro tra auto: tre persone restano ferite

Tre persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio intorno alle 18 in uno scontro tra auto avvenuto lungo la provinciale 192 in territorio di Parona. Sul posto, con il personale medico del 118, sono intervenute le ambulanze di Croce Azzurra e Croce Rossa di Vigevano, i vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. L'intervento è ancora in corso.