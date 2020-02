Vigevano, scontro alla Sforzesca: coinvolte quattro persone

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente tra due auto avvenuto poco dopo le 17 alla frazione Sforzesca di Vigevano. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi. Due persone sono state trasportate in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale dalle ambulanze di Croce Azzurra e Croce Rossa.