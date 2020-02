In auto con mazza da baseball e pistola rubata: arrestato 30enne albanese

I carabinieri del Nor di Pavia hanno arrestato in flagranza X.E. – 30enne di origini albanesi – fermato alla guida di una Bmw Serie 3 in via Santagostino, a Casorate Primo, e trovato in possesso di una mazza da baseball e una pistola Browning 9x21, con un caricatore contenente 7 cartucce. Da successivi accertamenti, è emerso che l'arma era stata rubata l'8 gennaio da un'abitazione privata di Casarile (Milano). Durante la perquisizione, si è verificata una collutazione e uno dei carabinieri ha riportato una lesione lieve a una mano. Il 30enne è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa della direttissima che sarà celebrata questa mattina (giovedì). L'uomo dovrà difendersi dalle accuse di ricettazione, porto abusivo di arma, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.