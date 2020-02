Rsa abusiva scoperta dai Nas: denunciato 45enne sudamericano

I Nas di Cremona, insieme ai carabinieri della Stazione di Villanterio, hanno effettuato un'ispezione igienico sanitaria all'interno di una Rsa, scoprendo che la struttura era totalmente abusiva. La casa di riposo, infatti, non aveva mai ottenuto le certificazioni autorizzative previste. I militari hanno trovato all'interno della struttura un paziente geriatrico in gravissime condizioni di salute, attrezzature obsolete e fatiscenti per l’erogazione di gas medicinali scaduti, e oltre cento confezioni di farmaci scaduti. È stata attivata la procedura per l'emissione di un'ordinanza di chiusura dell'attività e la dismissione controllata dei 25 ospiti. Il titolare, un 45enne sudamericano, è stato denunciato in stato di libertà. Dovrà pagare una sanzione amministrativa di 6500 euro.