Cassolnovo, scontro sulla provinciale 206: tre persone coinvolte

Sono tre le persone rimaste coinvolte– due donne di 42 e 23 anni e un bambino di 4 – nell’incidente avvenuto oggi pomeriggio (giovedì) pochi minuti dopo le 17,30, sulla provinciale 206, a Cassolnovo. L’incidente si è verificato all’altezza del bivio per Villanova. Per l’impatto, uno dei veicoli è finito fuori strada. Sul posto sono intervenute un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano, che ha trasportato i feriti in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano. Sulla dinamica del sinistro, sono in corso gli accertamenti delle autorità.