Gambolò: l'auto sta svoltando, scontro in circonvallazione con un pulmino

Saranno gli agenti della polizia locale di Gambolò a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina (venerdì) intorno alle 11,45, in via Lomellina. Secondo i primi accertamenti, la Fiat Panda proveniva da Tromello e stava per svoltare in via Rovelleto quando è avvenuto l'impatto contro un pulmino Mercedes Vito. Ferita una signora di 82 anni, che è stata soccorsa dal personale del 118 intervenuto con un'automedica e trasportata con un'ambulanza della Croce Rossa in codice giallo al San Matteo di Pavia. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco.