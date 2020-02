Vigevano, auto-moto in corso Novara: ferito un 72enne

Oggi pomeriggio (venerdì), intorno alle 17,20, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto Kawasaki in corso Novara, a Vigevano. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia stradale di Vigevano. Ferito un 72enne, che è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano e portato in codice verde alla clinica Beato Matteo; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.