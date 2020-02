Vigevano, si finge una parente e raggira una pensionata novantenne

Ha suonato al citofono della sua casa spacciandosi per una parente. La donna, 90 anni, le ha aperto la porta facendola entrare. E solo allora ha capito che quella giovane Rom non era chi aveva detto di essere. Ma ormai era troppo tardi. La truffatrice è stata raggiunta da una seconda giovane che ha distratto la pensionata consentendo alla complice di razziare oro per e gioielli per un valore non quantificato e 300 euro in contanti. Sull'episodio, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, indagano i carabinieri.