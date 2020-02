Vigevano, minaccia e oltraggia i carabinieri: denunciato

Quando ha visto i carabinieri, intervenuti presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio di Vigevano dove poco prima si era recato per insultare gli impiegati, ha tentato di fuggire in auto ma è stato bloccato dai militari non senza difficoltà. Nell'attesa dell'arrivo del personale del 118 li ha fatti segno di frasi minacciose ed offensive, colpendo anche con un calcio uno dei carabinieri. L'uomo, 62 anni, pensionato incensurato, è stato denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Il militare ferito ha avuto una prognosi di 3 giorni per una contusione ad una gamba.