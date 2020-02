Cilavegna, cade da otto metri: grave un operaio

Stava effettuando alcuni lavori sul tetto del capannone di una carrozzeria per riparare una perdita quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto da una altezza di 8 metri. L'uomo, un idraulico di 45 anni, è rimasto ferito in modo grave. E' accaduto oggi intorno alle 14. L'uomo, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasferito in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.