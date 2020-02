Sartirana, lo aiuta a cambiare la gomma bucata e poi lo deruba

Stava cambiando uno pneumatico alla sua auto quando è stato avvicinato da un giovane che gli ha fornito alcuni consigli e poi si è allontanato. Ma percorso qualche chilometro, mentre si trovava lungo la provinciale per Sartirana, l'uomo si è accorto di avere ancora una gomma a terra. Questa volta il giovane ha fatto nuovamente capolino, ma solo per aprire la portiera dal lato del passeggero per impadronirsi del suo borsello, contenente i documenti, il Bancomat, il cellulare e circa 200 euro in contanti. A distanza di un mese esatto dal furto subìto da un pensionato di 75 anni di Breme i carabinieri hanno denunciato per furto con destrezza un ventinovenne di etnia sinti che abita a Mezzana Bigli.