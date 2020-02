Dania Izzi e i suoi mosaici... da indossare

È così che presenta la propria arte Dania Izzi, diplomata costumista e mosaicista moderna da più di trent’anni, milanese di nascita, ma da anni residente a Vigevano.

E proprio arrivando a Vigevano ha ritrovato uno dei suoi primi oggetti di studio e di pratica, il mosaico pavimentale, quando Piazza Ducale l’ha accolta con la sua tanto splendida quanto trascurata pavimentazione.

Ma il percorso artistico di Dania Izzi attinge dalle più diverse influenze, dal Giappone all’astrattismo, dall’antichità classica all’osservazione diretta della natura, e prende forma attraverso tecniche e materiali antichi e moderni, reinventati in nuove forme e funzioni.

Catalizzatori per la più recente produzione sono stati gli incontri con due donne. Il primo, diversi anni fa, con Valentina Mecchia, avventuriera ed esteta, che la ispira a riprendere una tecnica, quella del mosaico, che per qualche anno aveva abbandonato, riproponendola in modo nuovo e inusuale. Inizia così un percorso di creature musive “abitabili”: mosaici che possono essere indossati, che muovono canali emotivi e magici in chi li indossa, rappresentazioni vive di un'arte antica trasfigurata e mossa dal corpo: “mi ha affascinato l’idea poter dare respiro e vita al mosaico rendendo partecipe dell’opera il fruitore stesso, animarla attraverso il corpo e la sensibilità di colei che lo abita”.

Il secondo recente incontro, con Olivetta Sala, gemmologa presso l’atelier Luigi Sala Gioielli di Milano, ha permesso di trovare uno spazio di incontro e di dialogo, stilistico e culturale, tra i gioielli dell’atelier e i mosaici abito di Dania Izzi. Prende così vita la mostra “Sotto il Segno dei Pesci”, che verrà inaugurata sabato 22 febbraio pomeriggio e proseguirà fino al 20 marzo presso l’atelier Luigi Sala Gioielli in Viale Regina Giovanna 8 a Milano.