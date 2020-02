Finisce con l’auto dentro un canale pieno d’acqua, i vigili del fuoco la fanno uscire

I vigili del fuoco di Pavia, poco prima delle 10 di oggi (giovedì), sono intervenuti lungo la provinciale 596, in territorio di Villanova d’Ardenghi, per soccorrere la conducente di un’autovettura finita in un canale pieno d'acqua. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Garlaschese, che ha trasportato la 52enne in codice verde al policlinico San Matteo di Pavia. I vigili del fuoco si sono anche occupati della messa in sicurezza del veicolo finito fuori strada. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Carbonara e una pattuglia della Guardia di Finanza.