Garlasco, rubata la fototrappola della polizia locale

Per contrastare gli episodi di inciviltà e di abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale, da tempo la polizia locale di Garlasco si è dotata di alcune fototrappole, oltre alle telecamere della videosorveglianza. Ma una delle apparecchiature mobili, che era stata posizionata in via Ticino, nei giorni scorsi è stata rubata da ignoti.