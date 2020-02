Palestro, scoperto un deposito abusivo di rifiuti anche pericolosi

Macerie edili, mobili, legno, pneumatici, lastre di vetro, plastica e, perfino, quattro automobili dismesse. Sono alcuni dei rifiuti – pericolosi e non – trovati dai carabinieri forestali di Pavia e Mortara in un deposito privato a Palestro. Complessivamente, circa 80 metri cubi di materiale in un'area di circa 400 metri quadri. I militari dell'Arma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, hanno posto sotto sequestro il deposito. La situazione illecita era stata segnalata in seguito a un sorvolo aereo effettuato dai carabinieri di Orio al Serio. Il gestore dell'area, titolare di impresa edile, è stato denunciato per gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti.