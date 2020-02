Maugeri, a convegno gli Endocrinologi della Lombardia

Una scelta non casuale, perché in Maugeri le ricerche endocrinologiche, soprattutto sulla tiroide, sono da tempo avanzate, grazie alle ricerche del professor Luca Chiovato, direttore del dipartimento di Medicina interna a livello gruppo, nonché ordinario di Endocrinologia all’Università di Pavia. Sabato, a partire dalle ore 9, nel Centro Congressi di via Maugeri 6 a Pavia, gli endocrinologi proveniente da tutta la Lombardia, da ospedali e centri di ricerca ospedalieri e universitari, seguiranno gli interventi di numerosi studiosi, che faranno il punto sull’avanzamento clinico e scientifico in materia. “L’obiettivo“, spiega Rodolfo Fonte, endocrinologo all’IRCCS Maugeri Pavia e responsabile scientifico del convegno, “è fornire gli approcci diagnostici e terapeutici più innovativi, partendo dalla discussione di un caso clinico al fine di fornire un approccio pratico alla gestione del paziente”. Per quanto riguarda l’IRCCS Maugeri, Spirydon Chytiris dell’Ambulatorio di Endocrinoolgia, illustrerà in particolare le attività di termo-ablazione dei noduli tiroidei benigni: “Sono tecniche di ultimissima generazione”, spiega Fonte, “che prevedono l’uso di radiofrequenze. Si tratta di trattamenti del tutto indolore, che evitano il ricorso alle procedure invasive chirurgiche e sono particolarmente indicate anche per quei pazienti le cui condizioni impediscono di affrontare il rischio anestesiologico e chirurgico”. Per l’Istituto pavese interverranno, oltre a Chiovato, Fonte e Chytiris, anche Giulia Cogni dell’Ambulatori di Endocrinologia, e Hellas Cena, responsabile dell’Ambulatorio di Scienze dell’alimentazione, nonché prorettore dell’Università di Pavia.