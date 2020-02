Vigevano, scontro tra auto e postino in scooter

L'incidente avvenuto questa mattina (venerdì), poco dopo mezzogiorno, ha coinvolto una Toyota Aygo e uno scooter di Poste Italiane. I veicoli si sono toccati in prossimità del semaforo di via Strada Nuova. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Vigevano. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito in modo serio, e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Gli agenti della polizia locale di Vigevano, che hanno effettuato i rilievi di legge, dovranno nelle prossime ore ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.