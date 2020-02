Arrestati dopo un inseguimento in autostrada: trasportavano mezzo chilo di marijuana

Nella tarda serata di ieri (giovedì), mentre erano impegnati in un'attività di controllo, i militari della Guardia di Finanza di Pavia hanno notato due uomini sospetti a bordo di un'auto vicino al casello autostradale di Bereguardo. I finanzieri hanno intimato l'alt a una Volkswagen Golf ma, anziché fermarsi, il conducente ha accelerato improvvisamente, dirigendosi verso l'imbocco autostradale in direzione Genova. Il veicolo, nel tentativo di fuga, ha urtato la paletta di uno dei militari, fortunatamente senza conseguenze. L'inseguimento è durato poche centinaia di metri: in mezzo al traffico autostradale, i finanzieri sono riusciti a costringere la Golf ad accostarsi nella corsia di emergenza. Uno dei due malviventi ha cercato di fuggire a piedi nelle campagne, ma è stato bloccato poco dopo. Durante la fuga, i due malviventi hanno lanciato dal finestrino un involucro in cellophane, che è poi stato recuperato: all'interno c'erano 500 grammi di marijuana. Durante la perquisizione dell'auto, sono inoltre stati trovati 2 grammi di cocaina. D.D.M. di 37 anni e R.S. di 41, entrambi residenti a Genova, sono stati denunciati per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'auto e la sostanza stupefacente recuperata è stata posta sotto sequestro. I due genovesi sono stati processati per direttissima al Tribunale di Pavia; per il conducente della Golf sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per il passeggero è stato disposto l’obbligo di dimora.