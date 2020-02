Vigevano, intervento sanitario in via Del Popolo

I sanitari del 118 sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi (venerdì) in via Del Popolo, a Vigevano, per soccorrere una persona con sintomi influenzali, che potrebbero essere compatibili con un'infezione da Coronavirus. I sanitari indossavano tute e mascherine protettive, una misura in questi casi prevista dal protocollo sanitario. La persona sarà sottoposta a tutti gli accertamenti del caso e, solo in via precauzionale, anche la famiglia sarebbe stata invitata a non uscire dalla propria abitazione. Sulla vicenda, al momento, le autorità mantengono il massimo riserbo, giustificato dal fatto che occorre attendere gli esiti dell'apposito test per capire se si tratti di un'influenza stagionale, molto diffusa in queste settimane, o di altro. Sulle chat da qualche ora stanno circolando le immagini dell'intervento di questo pomeriggio. Alla vista delle tute bianche protettive e delle mascherine infatti i presenti sono rimasti impressionati, ma va ribadito che si tratta di accorgimenti previsti dai protocolli sanitari.

In caso di dichiarazioni ufficiali ed eventuali sviluppi vi terremo aggiornati.