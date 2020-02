Alagna, rubava corrente da sei anni: arrestato dai carabinieri

I carabinieri, che stavano effettuando una perquisizione domiciliare nell'ambito di una attività investigativa che lo vede coinvolto, hanno scoperto che l'uomo D.C., 47 anni, pregiudicato residente ad Alagna, aveva manomesso il contatore dell'energia elettrica e, almeno dal dicembre del 2013, utilizzava la corrente senza pagare un euro. Proprio per questa aveva l'abitudine di lasciare accese le luci di casa a lungo così come l'impianto di riscaldamento. Il danno stimato è stato di almeno 5 mila euro. L'uomo è finito in manette per furto aggravato e continuato di energia elettrica.