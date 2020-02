Coronavirus, l'appello del sindacato della polizia penitenziaria: "Necessaria una task force per le carceri"

"Non vogliamo creare allarmismi ma allo stesso modo chiediamo che la situazione non venga sottovalutata e si faccia il possibile per essere in grado di impedire l'ingresso nelle carceri del nuovo Coronavirus". E' quello che chiede Gennarino De Fazio, segretario nazionale dell'Uilpa, il sindacato della polizia penitenziaria. "Abbiamo richiesto al ministro della Giustizia Bonafede e a quella della Salute Speranza l'adozione di misure di prevenzione e monitoraggio specie in occasione del trasferimento dei detenuti e negli ambienti di transito in cui opera il personale, nonché la predisposizione di nuovi protocolli per ogni nuovo ingresso in carcere. Ora che sono aumentati i rischi di possibile contagio - conclude De Fazio - è necessaria la costituzione di una apposita "cabina di regia" che informi, istruisca e guidi operatori e detenuti".