Coronavirus: in Lombardia saranno sospesi gli alcoltest

La polizia stradale della Lombardia sospenderà l'effettuazione degli alcoltest per limitare il rischio di contagio da Coronavirus. Lo fa sapere una nota della Polstrada che precisa che "su disposizione compartimentale, a seguito dei recenti contagi accertati in regione, si dispone la sospensione di tutti gli accertamenti correlati all'uso delle apparecchiature etilometriche e per sostanze psicotrope". Le pattuglie in servizio si dovranno limitare al controllo della viabilità.