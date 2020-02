Robbio, revocato il divieto di avvicinamento alla ex-moglie: finisce in carcere

Ha violato in più occasioni il divieto di avvicinamento alla ex-moglie dopo che, a settembre, era stato denunciato per ripetuti episodi di molestie, minacce e percosse. Giovedì i carabinieri della stazione di Robbio hanno arrestato Z.M., 42 anni, operaio di nazionalità egiziana, al quale è stato revocato il provvedimento di divieto di avvicinamento alla consorte, sostituito con uno di custodia cautelare in carcere.