Vigevano, Sala: "Al momento non ci sono le condizioni per sospendere le manifestazioni"

"Al momento non sussistono le condizioni per fermare le manifestazioni previste: non siamo nella zona dove sono stati segnalati focolai; non ci sono casi accertati in città di Coronavirus. Ovviamente la situazione è tenuta sotto controllo in tempo reale; dovessero cambiare le condizioni in pochi minuti l'ordinanza sarebbe disposta". Il sindaco di Vigevano Andrea Sala non sospenderà le manifestazioni previste per il Carnevale. Almeno non ora. "E' importante avere chiara la situazione - spiega - che è da monitorare con la massima attenzione ma non è opportuno generare allarmismo. Ripeto: si dovessero manifestare in ogni momento le condizioni per assumere una decisione, non esiterò a farlo". Questa sera alle 21.30 intanto è fissata una riunione dell'associazione che organizza l'evento in programma domani.