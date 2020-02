Arduini Lorenzo, macchine per cucire da 25 anni

Era il 18 febbraio del 1995 quando veniva inaugurato il nuovo negozio di Arduini Lorenzo, vendita e assistenza di macchine per cucire, in viale Agricoltura n.28 a Vigevano e oggi sabato 22 febbraio, alla presenza di don Stefano, del sindaco Andrea Sala, del vicesindaco Andrea Ceffa, dell' assessore Giulio Onori e di tutte le persone presenti, si sono svolti i festeggiamenti per il venticinquesimo anno di attività. Sentiamo le parole di Arduini Lorenzo ai nostri microfoni.