Vigevano, centra l'auto della vigilanza privata e la ribalta

Ha centrato l'auto dell'istituto di vigilanza privata Civis che stava svoltando da viale Montegrappa in via Farini e, dalla violenza dell'urto, ne ha provocato il ribaltamento. E' accaduto questa notte poco dopo le 3. Il conducente, un ventunenne straniero, è rimasto illeso mentre la guardia giurata, 51 anni, ha riportato la frattura di una clavicola. Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri.