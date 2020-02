Coronavirus: il protocollo disposto da Ferrovie Italiane

Installazione sulle carrozze di dispenser di disinfettante per le mani, potenziamento delle attività di pulizia a bordo dei treni e consegna al personale di mascherine con filtro e guanti monouso. E' il protocollo stabilito da Trenitalia per il personale a contatto con i viaggiatori. Su tutti i treni verrà diffuso un vademecum del ministero della Salute e verrà potenziata la comunicazione con i viaggiatori. E' in corso anche la definizione dei termini e delle modalità per il rimborso in bonus per chi rinuncia al viaggio per tutte le tipologie di biglietto acquistati.