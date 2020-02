Motta Visconti, caduta in moto: due feriti

Una coppia di motociclisti quarantaduenni è rimasta ferita in modo grave oggi pomeriggio intorno alle 15 in seguito ad una caduta avvenuta lungo la ex-statale 526 in territorio di Motta Visconti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto la moto avrebbe perso aderenza sbandando: il passeggero è stato sbalzato dalla sella ed è finito in un canale adiacente la sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’elisoccorso di Milano che ha trasportato uno dei due feriti. Il più grave è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Rozzano.