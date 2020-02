Coronavirus, il sindaco di Gambolò: «Fate attenzione ai truffatori»

La giunta gambolese si è riunita in via straordinaria nella tarda mattinata di oggi (lunedì). «Non ci sono problemi di particolare natura – ha spiegato il sindaco Antonio Costantino – e in queste ore siamo impegnati a far rispettare le direttive contenute nell’ordinanza regionale. Anche polizia locale e osservatori civici stanno monitorando la situazione. Ma voglio fare un appello ai cittadini: state attenti ai truffatori, non aprite a chi si spaccia per personale sanitario». Nelle ultime ore, infatti, nel comune di Gambolò si sarebbero registrati tentativi di questo tipo da parte di malviventi senza scrupoli.