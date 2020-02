Vigevano, collocato un nuovo defibrillatore in centro storico

È stato collocato in una apposita teca, vicino all'Arco Gotico del Castello, il nuovo Dae – defibrillatore semiautomatico esterno – donato alla città dai Buccella Runners, in collaborazione con la Croce Rossa. Il taglio del nastro di questo pomeriggio (lunedì) è stata l'occasione per ricordare il prossimo appuntamento in programma con la Red Buccella Run: la corsa, organizzata con il comitato della Croce Rossa di Vigevano, si terrà il 3 maggio.