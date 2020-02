'Ndrangheta, maxi-operazione della polizia: 65 arresti in tutta Italia, uno anche in provincia di Pavia

Sessantacinque ordinanze di custodia cautelare, delle quali 53 in carcere e 12 ai domiciliari, sono state eseguite all'alba di oggi dalla polizia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nei confronti di capi storici, elementi di vertice e affiliati di una pericolosa “locale” della 'ndrangheta attiva a Sant'Eufemia d'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria. Gli arrestati sono responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, reati in materia di armi e droga, estorsioni, favoreggiamento, violenza privata, violazioni in materia elettorale nonché di scambio elettorale. Il clan decapitato dalla polizia ha una sua propaggine anche in provincia di Pavia dove, a Borgarello, è stato arrestato un uomo che coltivava droga all'interno di un cantiere. Le indagini della polizia si sono spinte fino in Australia.