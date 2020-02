Coronavirus, sport a porte chiuse: «i tifosi vanno rimborsati»

"Se un evento sportivo viene rinviato, il tifoso ha diritto solo al rimborso del singolo titolo di accesso, se invece l'evento si svolge a porte chiuse, allora non solo va rimborsato il biglietto, ma anche l'abbonato ha diritto alla restituzione di una quota parte dell'abbonamento" afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

"Il fatto che la decisione sia stata presa dal Governo, fa si che non scatti anche il diritto al risarcimento del danno, essendo tale evento non imputabile agli organizzatori dell'evento, ma certo i tifosi hanno diritto ad essere rimborsati. E' un diritto sacrosanto del consumatore pagare solo a condizione di poter assistere alla competizione sportiva. Vale per ogni tipo di spettacolo, dai concerti al cinema" prosegue Dona.

"Non per niente l'Antitrust il 7 gennaio ha avviato nove procedimenti istruttori nei confronti delle società di calcio di serie A Juventus, Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta, Cagliari Genoa e Udinese, colpevoli di non riconoscere nelle loro condizioni generali di contratto il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello stadio, clausole ritenute vessatorie" conclude Dona.