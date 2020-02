Coronavirus: confermato il caso positivo a Tromello

Arriva in serata la conferma di un caso di positività al Coronavirus a Tromello, così come www.informatorevigevanese.it aveva segnalato in mattinata. La conferma, nonostante la smentita diffusa nel pomeriggio del sindaco Gianmarco Negri, arriva dalla Regione. In un primo momento si era parlato di tre ragazzi che avevano partecipato ad una premiazione motoristica nella zona di Codogno, poi si appreso che la positività riguarda un adulto. Nella circostanza preoccupa la difficoltà di comunicazione degli enti superiori con i Comuni i cui primi cittadini spesso vengono informati in ritardo della situazione.