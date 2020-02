«A Sant'Angelo nessuna chiamata in Municipio per il coronavirus»

«Ricevo lamentele, denunce verbali e scritte, anche soffiate per illeciti, ma nessuna chiamata inerente al coronavirus». Lo riferisce il sindaco di Sant'Angelo Lomellina, Matteo Grossi, raccontando che in questi giorni i lavori in Municipio sono continuati senza alcuna difficoltà. «Il nostro Comune – dichiara Grossi – è aperto come prima e più di prima. Anzi, siamo aperti per i cittadini, per informarli sulle ultime informazioni regionali». Il primo cittadino di Sant'Angelo interviene anche con alcune considerazioni politiche sulla gestione della situazione: «È un bene che il governo abbia consultato il parere tecnico sanitario. Le direttive politiche qui non c’entrano e non devono c’entrare. Il sistema sanitario nazionale in Italia non esiste, abbiamo tanti sistemi sanitari regionali. E questo, da europeista, serve a chiudere la bocca a chi afferma: l’Europa che dice? Vogliamo l’unità europea ma in Italia, sulla sanità, siamo divisi. Il litigio tra il governatore Fontana e il premier Conte ne è il risultato».