Bar aperti dopo le 18, torna l'aperitivo

Da ieri (mercoledì) la Regione ha revocato il “coprifuoco” in bar, pub e discoteche, per i quali era stato disposto l’obbligo di chiusura dalle 18 del pomeriggio fino alle 6 della mattina. «I bar e i pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande possono rimanere aperti come i ristoranti, a condizione che sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio – si legge nelle disposizioni pubblicata sul sito di Regione Lombardia – Nei ristoranti può entrare un numero contingentato di persone. Lo stesso, dunque, vale anche per i bar dove ci sono posti a sedere contingentati e che effettuano servizio al tavolo e non al bancone».