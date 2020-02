Fossili di dinosauro in auto: 47enne denunciato per ricettazione

Dovrà rispondere di ricettazione il 47enne di Rozzano (Milano), con precedenti di polizia, fermato con fossili di dinosauro nell'auto. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pavia lo hanno fermato a Giussago, in località Cascina Bosco e, durante la perquisizione della vettura – una Volkswaghen Polo – hanno rinvenuto due reperti, di epoca cretaceo superiore - cenomaniano, probabilmente di origine libanese: si tratta di "uovo di razza con due embrioni" e di "coccodus lindstroemi". Sulle origini dei fossili, sono in corso gli accertamenti dei militari in collaborazione con i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza.