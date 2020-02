In attesa di capire le decisioni delle federazioni in merito alla ripresa dell'attività agonistica e in deroga alle disposizioni dell'ordinanza di domenica scorsa, la Regione conferma di consentire lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento all'interno di impianti sportivi purché a porte chiuse.