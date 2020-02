Coronavirus, la Regione chiede misure restrittive per un'altra settimana

L'assessore al Welfare Giulio Gallera ha annunciato oggi pomeriggio (venerdì), durante la conferenza stampa, che la Regione chiederà al Governo di poter mantenere in vigore ancora per una settimana le misure restrittive in vigore, inclusa la chiusura delle scuole, con la sospensione delle lezioni nelle Università. L'assessore regionale ha poi fatto un aggiornamento sulla situazione: sono 531 le persone positive al coronavirus in Lombardia (ricoverate 235, di cui 85 in terapia intensiva). I tamponi effettuati finora sono stati 4835, il 75% è risultato negativo, l'11% positivo e gli altri sono in fase di analisi.

Da oggi la Regione ha messo a disposizione dei cittadini anche un'App, "AllertaLOM", per essere aggiornati sul coronavirus, scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store. «Basta scaricarla e attivare le notifiche – spiegano dalla Regione – per ricevere direttamente sul proprio smartphone informazioni e comunicazioni importanti».