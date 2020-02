Coronavirus: riprende l'attività sportiva dilettantistica

In deroga alle disposizioni dell’ordinanza del 23 febbraio scorso, come previsto dall’art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, Regione Lombardia precisa che "è consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei Comuni diversi da quelli individuati nell’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020." E' quindi consentita la ripresa delle attività sportive nelle strutture e palestre private e comunali. Si invitano in ogni caso le società sportive e gli allenatori a mantenere comportamenti responsabili e a vigilare, mettendo in atto tutti gli accorgimenti suggeriti dalle autorità sanitarie. Ulteriori ed eventuali disposizioni potranno essere comunicate nei prossimi giorni.