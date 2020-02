Coronavirus: il vescovo celebra la Messa in diretta Facebook

Le chiese cittadine restano aperte ma le funzioni sono sospese anche per la giornata di domenica. Il vescovo di Vigevano, Maurizio Gervasoni, che ha concesso ai fedeli la dispensa dall'obbligo del precetto festivo e li ha invitati ad un momento di preghiera nelle proprie case, celebrerà domenica alle 18 una Messa privata nella Cappella del Seminario che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook de L'Araldo Lomellino.

Annullati intanto sia la giornata di ritiro per i sacerdoti, prevista per giovedì 5 marzo, e il Convegno dei cresimandi in calendario sabato 7 marzo al palazzetto dello sport di via Gravellona.