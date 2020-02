Guardia medica, ecco le nuove modalità di accesso

Da domani (sabato 29 febbraio), fino a nuova disposizione, l’accesso all’ambulatorio di continuità assistenziale (ex guardia medica) di corso Cavour 46 potrà avvenire solo dopo aver contattato telefonicamente il medico presente in studio. La disposizione è stata adottata con l'obiettivo per limitare i contatti che potrebbero favorire la trasmissione del coronavirus. Ecco il numero da comporre: 320-4361889. «Non è consentito l’accesso diretto nei locali dello studio e della sala d’attesa – specificano da Ats Pavia – I signori assistiti sono pregati di non accalcarsi fuori dall’ambulatorio e di mantenersi a reciproca distanza di sicurezza al fine di evitare rischi di contagio».