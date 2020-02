La lite, poi si accoltellano a vicenda: denunciati due tunisini

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica e il movente dell'aggressione avvenuta ieri sera (giovedì) a Vigevano. I carabinieri sono arrivati intorno alle 20,45 in via Donizetti dove era stata segnalata la presenza di un uomo sanguinante, un operaio tunisino 43enne con precedenti, con ferite compatibili con un accoltellamento; l'uomo è stato soccorso e portato in ospedale. Mentre i militari intervenivano in via Donizetti, gli agenti del Commissariato erano impegnati in via dei Mulini per un altro ferito accoltellato. I militari dell'Arma hanno ricostruito l'accaduto non senza difficoltà, dal momento che non sono mancati i tentativi di sviare le indagini, mettendo in relazione i due feriti. Il 43enne si sarebbe recato in via dei Mulini, sfondando la porta d'ingresso di un 45enne disoccupato tunisino, con precedenti. Durante la lite, degenerata velocemente, è spuntato un coltello, probabilmente usato a fasi alterne dai litiganti. Il 43enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico, rimanendo ricoverato in prognosi riservata per un pneumotorace ed emotorace. Il 45enne, invece, è stato dimesso con una prognosi di 60 giorni per una ferita lacero contusa alla parte sinistra del volto. I carabinieri della Compagnia di Vigevano hanno effettuato delle perquisizioni, anche domiciliari, sequestrando gli indumenti indossati e un coltello insanguinato, che è stato trovato in un cestino di via Donizzetti. I due sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.