Operazione "Delivery Boy", smantellata rete di pusher in bici nel centro di Pavia

Dovranno rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso continuato i due fratelli albanesi di 26 e 29 anni arrestati nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio nel parcheggio del centro commerciale Bennet di San Martino Siccomario al termine dell'operazione "Delivery Boy", avviata sotto il coordinamento del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pavia Andrea Zanoncelli. O.D., 26 anni rientrato da poco dall'Albania e F.D., 29 anni e invalido, sono stati portati all'interno della casa circondariale di Pavia. Da tempo i due fratelli avevano avviato nel centro di Pavia una estesa e intensa attività illecita, avvalendosi anche della complicità del cugino E.X., quest’ultimo arrestato il 10 gennaio di quest'anno sul Lungo Ticino, trovato in possesso di 63 grammi di cocaina e 4.350 euro e di materiale per il confezionamento delle dosi. Dalle indagini è emerso che E.X. e O.D. si spostavano spesso in bici per evitare controlli e circolare in aree pedonali, effettuando contatti rapidi con giovani e raggiungendo velocememente i locali del centro per le loro attività illecite. A seguito delle perquisizioni, sono stati rinvenuti e sequestrati 3.990 euro, denaro ritenuto provento dell’illecito commercio, e 2 telefoni cellulari.