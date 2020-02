Tromello, rubati 150 lettini dalla piscina. L’appello: «Aiutateci a ritrovarli»

A denunciare l’episodio, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, sono stati gli stessi gestori dell’impianto natatorio comunale di via G. Salavadeo, a Tromello, con un post sulla pagina Facebook. Si tratta del furto di 150 lettini della piscina, lettini sui cui è stampato nella parte del parasole il nome della società: «Chiediamo la collaborazione di tutti i frequentatori della piscina – è l’appello sui social dei gestori – Se sentite qualsiasi notizia relativa al furto segnalateci, cortesemente, la cosa scrivendo un messaggio sulla pagina Facebook delle Piscine di Tromello. Grazie a tutti, in anticipo, per il vostro aiuto».

(nella foto, uno dei post sul furto pubblicati dal gestore della piscina su Facebook)