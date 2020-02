Vigevano, al ristorante senza pagare: nei guai la "scroccona seriale"

Il sistema era collaudato: andare a cena al ristorante, mangiare bene e bere meglio e poi, al momento di saldare il conto ammettere candidamente di non avere i soldi per pagare. Una ragazza vigevanese di 24 anni, da tempo residente nella Bergamasca, contava sul fatto che i ristoratori raggirati la chiudessero lì, senza ulteriori strascichi. Invece in almeno sei occasioni ha rimediato una denuncia per insolvenza fraudolenta, l'ultima qualche giorno a Romano di Lombardia (Bergamo) dove il titolare del ristorante dove la “scroccona seriale” aveva appena colpito ha deciso di andare sino in fondo denunciando l'accaduto alla polizia locale.