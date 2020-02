Impatto economico importante per chi si occupa di organizzare i viaggi, tra i settori più colpiti dal Coronavirus, quello del turismo. Abbiamo incontrato per sentire le loro opinioni, Marco Casarotti dell'agenzia "Last Minute Tour", Emanuela Nipoti "La Bottega del viaggiatore", Teresa Malatesta "Terry Travel" e Massimo Carnaghi dell'agenzia "Lupo di Mare".

Sentiamoli nel servizio realizzato.